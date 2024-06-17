В Газе заявили о гибели не менее 15 747 детей после эскалации

В секторе Газа с 7 октября 2023 года после эскалации арабо-израильского конфликта погибли не менее 15 747 детей. Об этом сообщает палестинское агентство Quds News Network в Telegram-канале со ссылкой на данные правительства.

Сообщается о гибели 10 406 женщин, 498 медицинских работников, 151 журналиста, а также 37 347 раненых, поступивших в больницы.

Министерство здравоохранения сектора Газа отметило, что общее число погибших достигло 37 347 человек, а пострадавших - 85 372.

Ранее стало известно, что восемь израильских военных погибли при взрыве инженерного БТР в Рафахе на юге сектора Газа.