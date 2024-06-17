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В Газе заявили о гибели не менее 15 747 детей после эскалации

С 7 октября 2023 года число погибших детей в секторе Газа составило не менее 15 747 человек.
Мария Зайцева 2024-06-17 15:43:23
© Фото: Abed Rahim Khatib, dpa, Globallookpress

В секторе Газа с 7 октября 2023 года после эскалации арабо-израильского конфликта погибли не менее 15 747 детей. Об этом сообщает палестинское агентство Quds News Network в Telegram-канале со ссылкой на данные правительства.

Сообщается о гибели 10 406 женщин, 498 медицинских работников, 151 журналиста, а также 37 347 раненых, поступивших в больницы.

Министерство здравоохранения сектора Газа отметило, что общее число погибших достигло 37 347 человек, а пострадавших - 85 372.

Ранее стало известно, что восемь израильских военных погибли при взрыве инженерного БТР в Рафахе на юге сектора Газа.

#в стране и мире #сектор Газа #пострадавшие #погибшие #эскалация конфликта
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