На месте падения самолета под Коломной найдены фрагменты тел

На месте крушения пассажирского самолета Sukhoi Superjet в Московской области найдены фрагменты тел членов экипажа.

«По состоянию на вечер субботы, обнаружены фрагменты тел летчиков», - сказал представитель экстренных служб в беседе с РИА Новости.

Найдены и бортовые самописцы. Данные с них уже скопированы специалистами Межгосударственного авиационного комитета и направлены на расшифровку. Показания с черных ящиков позволят пролить свет на причины катастрофы. Сейчас следователи осматривают место падения воздушного судна и опрашивают очевидцев из числа местных жителей.

Самолет Sukhoi Superjet разбился накануне в лесу под Коломной. Летчикам удалось увести падающую машину от ближайшей деревни. Самолет выполнял тестовый полет без пассажиров. В кабине находился только экипаж. По факту крушения лайнера возбуждено уголовное дело.