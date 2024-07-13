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На месте падения самолета под Коломной найдены фрагменты тел

На месте крушения самолета SSJ-100 под Коломной работают следственно-оперативные группы.
Ян Брацкий 2024-07-13 22:56:43
© Фото: ТРК «Звезда»

На месте крушения пассажирского самолета Sukhoi Superjet в Московской области найдены фрагменты тел членов экипажа.

«По состоянию на вечер субботы, обнаружены фрагменты тел летчиков», - сказал представитель экстренных служб в беседе с РИА Новости.

Найдены и бортовые самописцы. Данные с них уже скопированы специалистами Межгосударственного авиационного комитета и направлены на расшифровку. Показания с черных ящиков позволят пролить свет на причины катастрофы. Сейчас следователи осматривают место падения воздушного судна и опрашивают очевидцев из числа местных жителей.

Самолет Sukhoi Superjet разбился накануне в лесу под Коломной. Летчикам удалось увести падающую машину от ближайшей деревни. Самолет выполнял тестовый полет без пассажиров. В кабине находился только экипаж. По факту крушения лайнера возбуждено уголовное дело.

 

#Самолет #крушение #экипаж #Черные ящики #Sukhoi Superjet
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