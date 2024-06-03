Генпрокуратура РФ направила допзапросы из-за терактов на «Северных потоках»

Генеральная прокуратура РФ направила дополнительные запросы из-за терактов, совершенными против РФ, в компетентные органы Франции, Германии, США и Кипра. Об этом сообщил официальный представитель ведомства Андрей Иванов.

По его словам, запросы также связаны с подрывом газопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2».

Спикер также отметил, что ведомства этих стран не проводили расследование обстоятельств финансирования совершения терактов. Компетентные органы некоторых стран и вовсе уклоняются от ответов.

Иванов также напомнил, что эти страны являются участницами Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма.

«В этой связи они обязаны принимать меры для расследования терроризма и его финансирования, а также оказывать максимальную помощь в расследовании таких противоправных деяний, включая содействие в получении доказательств, необходимых для разбирательства», - приводит его слова РИА Новости.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предложила главе польского МИД Радославу Сикорскому раскрыть роль США в «Северных потоках».