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Генпрокуратура РФ направила допзапросы из-за терактов на «Северных потоках»

Дополнительные запросы переданы в компетентные органы США, Германии, Франции и Кипра.
Глеб Владовский 2024-06-03 12:25:39
© Фото: The Swedish Coast Guard, XinHua, Globallookpress

Генеральная прокуратура РФ направила дополнительные запросы из-за терактов, совершенными против РФ, в компетентные органы Франции, Германии, США и Кипра. Об этом сообщил официальный представитель ведомства Андрей Иванов.

По его словам, запросы также связаны с подрывом газопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2».

Спикер также отметил, что ведомства этих стран не проводили расследование обстоятельств финансирования совершения терактов. Компетентные органы некоторых стран и вовсе уклоняются от ответов.

Иванов также напомнил, что эти страны являются участницами Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма.

«В этой связи они обязаны принимать меры для расследования терроризма и его финансирования, а также оказывать максимальную помощь в расследовании таких противоправных деяний, включая содействие в получении доказательств, необходимых для разбирательства», - приводит его слова РИА Новости.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предложила главе польского МИД Радославу Сикорскому раскрыть роль США в «Северных потоках».

#в стране и мире #Генпрокуратура РФ #подрыв #Северные потоки
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