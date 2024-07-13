Силы ПВО сбили две ракеты ATACMS и шесть снарядов HIMARS за сутки

Отечественные силы ПВО сбили две ракеты ATACMS и одну переоборудованную для стрельбы по наземным целям ракету ЗРК С-200 за прошедшие сутки, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Также противник потерял шесть реактивных снарядов HIMARS американского производства и 17 беспилотников в зоне спецоперации, говорится в сводке оборонного ведомства.

Всего за будние дни с 6 по 12 июля Вооруженные силы России нанесли 39 групповых ударов высокоточным оружием и беспилотниками по Украине, сообщали в ведомстве. В четверг также стало известно об освобождении населенного пункта Восход в ДНР и улучшении тактического положения военных группировки войск «Центр».