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ВС РФ освободили населенный пункт Восход в ДНР

Также подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение.
2024-07-11 13:23:51
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Российские войска освободили населенный пункт Восход на территории Донецкой Народной Республики. Об этом сообщает Минобороны России.

«Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение и активными действиями освободили населенный пункт Восход Донецкой Народной Республики», - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.

В зоне ответственности группировки «Центр» суточные потери украинской стороны составили до 335 человек. Помимо живой силы, противник потерял две БМП, включая американскую Bradley, буксируемую гаубицу «Мста-Б», американское буксируемое орудие М119, четыре  противотанковые пушки МТ-12 «Рапира» и американскую контрбатарейную РЛС AN/TPQ-36.

В сводке о проведении специальной военной операции говорится и об успехах сил ПВО. За сутки сбиты 24 беспилотника ВСУ и пять снарядов, выпущенных с помощью американской РСЗО HIMARS.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#ДНР #ВСУ #спецоперация #восход #СВО
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