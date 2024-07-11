ВС РФ освободили населенный пункт Восход в ДНР

Российские войска освободили населенный пункт Восход на территории Донецкой Народной Республики. Об этом сообщает Минобороны России.

«Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение и активными действиями освободили населенный пункт Восход Донецкой Народной Республики», - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.

В зоне ответственности группировки «Центр» суточные потери украинской стороны составили до 335 человек. Помимо живой силы, противник потерял две БМП, включая американскую Bradley, буксируемую гаубицу «Мста-Б», американское буксируемое орудие М119, четыре противотанковые пушки МТ-12 «Рапира» и американскую контрбатарейную РЛС AN/TPQ-36.

В сводке о проведении специальной военной операции говорится и об успехах сил ПВО. За сутки сбиты 24 беспилотника ВСУ и пять снарядов, выпущенных с помощью американской РСЗО HIMARS.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.