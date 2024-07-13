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Восемь человек пострадали при обстреле ВСУ Шебекино

Четыре человека с осколочными ранениями и черепно-мозговой травмой были доставлены в медучреждения, погибших нет.
Елизавета Кондрикова 2024-07-13 14:08:33
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Восемь человек пострадали при обстреле ВСУ города Шебекино в Белгородской области, четверо из них были доставлены в медучреждения, сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.

«У одной женщины осколочные ранения плеча и живота, у второй — осколочные ранения обеих ног, шеи, а также непроникающие ранения грудной клетки и брюшной стенки, у одного мужчины открытая черепно-мозговая травма, он в тяжелом состоянии», - написал Гладков в своем Telegram.

Еще три человека получили осколочные ранения рук и ног, они будут получать помощь амбулаторно, одной женщине оказали помощь на месте - у нее была касательная осколочная рана голени.

Повреждения получили пять многквартирных домов, один частный и 16 автомобилей, добавил губернатор. От попадания снаряда загорелась одна машина, пожар был оперативно потушен.

ВСУ стреляют по городу третий день подряд. В четверг 11 июля ВСУ обстреляли детскую площадку, пострадали пять детей. Двое из них находились в тяжелом состоянии, одному потребовалась помощь столичных врачей - его отправили в Москву. В МИД назвали «намеренным терактом» удар по детям.

#белгородская область #раненые #Вячеслав Гладков #удар ВСУ #шебекино
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