Пять детей пострадали после удара ВСУ по детской площадке в Шебекино

Пять детей ранены при атаке украинского беспилотника на детскую площадку в белгородском Шебекино. Самому младшему всего восемь лет. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Двое из них в тяжелом состоянии доставляются бригадами скорой помощи в детскую областную клиническую больницу», - написал Главков.

Еще троим пострадавшим врачи оказали медицинскую помощь на месте и сейчас также доставляют в ДОКБ.

Взрывное устройство было сброшено прямо во двор жилого дома, уточнил губернатор Белгородской области. Никаких военных объектов или боевой техники там не было, подтвердил Гладков.

Это не первый обстрел Шебекино за день. Ранее в результате удара со стороны боевиков пострадали семь местных жителей. Двух раненых женщин доставили в больницу. Одна из них получила осколочные ранения бедра и голени, а вторая - закрытую черепно-мозговую травму, осколочные ранения лица, руки и грудной клетки.