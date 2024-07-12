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Гладков рассказал о тяжелом состоянии детей, пострадавших в Шебекино

Всего за вчерашний день пострадали 30 человек, один погиб, сказал губернатор Белгородской области.
Елизавета Кондрикова 2024-07-12 07:19:20
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Среди пятерых детей, пострадавших накануне при ударе ВСУ по Шебекино, двое находятся в тяжелом состоянии, один сейчас в реанимации, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«Два ребенка находятся в тяжелом состоянии, один ребенок в реанимации, одного ребенка сейчас отправляем в Москву, если будет необходимость и позволит состояние, отправим всех», - сказал глава региона в своем сообщении в Telegram.

Всего за вчерашний день пострадали 30 мирных жителей, один человек погиб, добавил Гладков. Он находится в контакте с федеральными и московскими медклиниками для оперативного оказания помощи.

Напомним, накануне ВСУ обстреляли Шебекино, под удар попала детская площадка, на которой играли дети. Самому младшему из пострадавших всего восемь лет. Никаких военных объектов или техники на месте не было.

В МИД РФ назвали намеренным терактом сброс взрывного устройства на детей и призвали международное сообщество подвергнуть осуждению власть в Киеве.

#дети #белгородская область #ВСУ #раненые #Вячеслав Гладков #шебекино
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