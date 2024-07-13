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Мигранта, истязавшего детей в Уфе, арестовали на два месяца

Накануне правоохранители задержали в Уфе двух граждан Таджикистана, которые незаконно удерживали и избивали в квартире 16 детей.
Ян Брацкий 2024-07-13 14:47:58
© Фото: Bulkin Sergey, news.ru, Global Look Press

Одного из мигрантов, истязавших несовершеннолетних детей в Уфе, заключили под стражу сроком на два месяца. Такое решение вынес Советский суд республиканской столицы.

В отношении гражданина Таджикистана возбуждены уголовные дела сразу по трем статьям: «Незаконное лишение свободы», а также «Истязание» и «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего». Расследование уголовных дел находится на контроле прокуратуры, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Напомним, накануне в Уфе освободили 16 детей от 4 до 16 лет, которых незаконно удерживали и систематически избивали двое граждан Таджикистана. Спасти детей удалось после того, как один из них сбежал из квартиры и обратился за помощью в соседний магазин.

Сейчас всех пострадавших доставили в социальное учреждение. При необходимости детям окажут медицинскую и психологическую помощь. Правоохранители занимаются поиском родителей детей. Многие из которых являются гражданами Таджикистана.

#в стране и мире #дети #таджикистан #суд #Уфа #Мигрант #истязание
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