В Уфе освободили 16 детей, которых удерживали и избивали мигранты

В Уфе освободили 16 детей от 4 до 16 лет, их удерживали в квартире и избивали двое граждан Таджикистана, преступников задержали. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Республике Башкортостан.

«Ночью 12 июля 2024 года в ходе совместных мероприятий следователей СКР и оперативников МВД противоправные действия в отношении несовершеннолетних были пресечены, дети освобождены, а двое фигурантов - граждан Республики Таджикистан - задержаны», - говорится в сообщении пресс-службы.

Спасти детей удалось после того, как один из них сбежал и обратился за помощью в магазин. Сейчас пострадавших доставили в социальное учреждение, где они получают надлежащий уход. При необходимости детям окажут медицинскую и психологическую помощь, добавили в СК.

В отношении преступников возбудили уголовное дело за незаконное лишение свободы, истязание и неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. Следователи установят обстоятельства произошедшего. После спасения детей правоохранители приступили к поиску их родителей, некоторые из них являются гражданами Таджикистана.