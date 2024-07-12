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В Уфе освободили 16 детей, которых удерживали и избивали мигранты

В отношении преступников завели уголовное дело о незаконном лишении свободы, истязании и неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.
Елизавета Кондрикова 2024-07-12 13:56:57
© Фото: bashkiria_ru

В Уфе освободили 16 детей от 4 до 16 лет, их удерживали в квартире и избивали двое граждан Таджикистана, преступников задержали. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Республике Башкортостан.

«Ночью 12 июля 2024 года в ходе совместных мероприятий следователей СКР и оперативников МВД противоправные действия в отношении несовершеннолетних были пресечены, дети освобождены, а двое фигурантов - граждан Республики Таджикистан - задержаны», - говорится в сообщении пресс-службы.

Спасти детей удалось после того, как один из них сбежал и обратился за помощью в магазин. Сейчас пострадавших доставили в социальное учреждение, где они получают надлежащий уход. При необходимости детям окажут медицинскую и психологическую помощь, добавили в СК.

В отношении преступников возбудили уголовное дело за незаконное лишение свободы, истязание и неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. Следователи установят обстоятельства произошедшего. После спасения детей правоохранители приступили к поиску их родителей, некоторые из них являются гражданами Таджикистана.

#в стране и мире #дети #таджикистан #республика башкортостан #избиение #СК РФ #Уфа
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