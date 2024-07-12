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Один из истязавших детей в Уфе мигрантов попал на камеру

Ранее всех детей, удерживаемых в квартире в Уфе, спасли, а преступников задержали, в их отношении возбудили уголовное дело об истязании и незаконном лишении свободы.
Елизавета Кондрикова 2024-07-12 14:31:46
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Один из преступников, который удерживал и избивал 16 детей в квартире в Уфе, попал на видео с камеры наблюдения в доме, где мужчины снимали квартиру. Видеозапись появилась в распоряжении «Звезды».  

На кадрах видно, как мужчина заходит внутрь подъезда, а за ним бегут семеро маленьких детей. Следователи сообщали о спасении детей в возрасте от 4 до 16 лет. На мужчине надета кепка, однако кроме этого он никак не пытался скрыть свое лицо.

Напомним, в ночь на 12 июля следователи освободили 16 детей, которых удерживали и избивали двое граждан Таджикистана. Всех детей удалось спасти, когда один из них сбежал и обратился за помощью в магазин. Теперь следователи займутся поиском родителей спасенных и установлением всех обстоятельств произошедшего.  

В Сети также распространилось фото, на котором видны спины мальчиков с ранами и кровоподтеками.

#дети #таджикистан #республика башкортостан #наш эксклюзив #Уфа #истязание
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