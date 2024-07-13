Новый президент Ирана Пезешкиан обратился с «посланием новому миру»

«Послание новому миру» опубликовал новый избранный президент Ирана Масуд Пезешкиан, где он высказался по теме России, Украины и Китая. Статья появилась в газете Tehran times. В ней сказано, что Иран видит Россию как ценного стратегического союзника республики.

«Россия - ценный стратегический союзник и сосед Ирана, моя администрация продолжит расширять и укреплять наше сотрудничество», - написал президент.

Также он заявил о стремлении достижения мира для российского и украинского народа, поэтому правительство Ирана будет активно поддерживать инициативы, направленные на урегулирование конфликта.

«Я продолжу отдавать приоритет двустороннему и многостороннему сотрудничеству с Россией, особенно в таких рамках, как БРИКС, Шанхайская организация сотрудничества и Евразийский экономический союз», - передает издание.

Напомним, что после гибели Эбрахима Раиси в Иране были назначены внеочередные президентские выборы. В этот период обязанности главы государства исполнял Мохаммад Мохбер. Выборы состоялись 6 июля - Пезешкиан набрал около 17 миллионов голосов. Эбрахим Раиси погиб при крушении вертолета в Верзеганском районе Восточного Азербайджана.