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Новый президент Ирана Пезешкиан обратился с «посланием новому миру»

Избранный президент в своем заявлении назвал Россию ценным стратегическим союзником республики.
Ирина Егорова 2024-07-13 01:06:29
© Фото: Sobhan FarajvanKeystone Press Agency, Globallookpress

«Послание новому миру» опубликовал новый избранный президент Ирана Масуд Пезешкиан, где он высказался по теме России, Украины и Китая. Статья появилась в газете Tehran times. В ней сказано, что Иран видит Россию как ценного стратегического союзника республики.

«Россия - ценный стратегический союзник и сосед Ирана, моя администрация продолжит расширять и укреплять наше сотрудничество», - написал президент.

Также он заявил о стремлении достижения мира для российского и украинского народа, поэтому правительство Ирана будет активно поддерживать инициативы, направленные на урегулирование конфликта.

«Я продолжу отдавать приоритет двустороннему и многостороннему сотрудничеству с Россией, особенно в таких рамках, как БРИКС, Шанхайская организация сотрудничества и Евразийский экономический союз», - передает издание.

Напомним, что после гибели Эбрахима Раиси в Иране были назначены внеочередные президентские выборы. В этот период обязанности главы государства исполнял Мохаммад Мохбер. Выборы состоялись 6 июля - Пезешкиан набрал около 17 миллионов голосов. Эбрахим Раиси погиб при крушении вертолета в Верзеганском районе Восточного Азербайджана.

#в стране и мире #Иран #Президент #обращение #послание #Масуд Пезешкиан
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