Министр спорта Франции искупалась в Сене перед Олимпиадой

Министр спорта Франции Амели Удеа-Кастера искупалась в Сене перед Олимпийским Играми-2024 в Париже, вместе с ней в реку погрузился паралимпиец-триатлонист Алексис Анкинкан. Об этом пишет RMC Sport.

«Мысль, которая меня вдохновляет, — это вся работа, которую провели государственные службы и сообщества за последние четыре года», - сказала министр.

Уточняется, что она искупалась в той части реки, где будет проходить соревнование, в частности, заплывы триатлонистов и пловцов на открытой воде. Чиновница погружалась в воду в гидрокостюме и шапочке для плавания.

Ранее с обещанием устроить заплыв в Сене выступили президент страны Эммануэль Макрон, мэр Парижа и глава МОК. Исторически купаться в Сене запрещено, ограничение действовало с 1923 года из-за ухудшающегося качества воды.

Напомним, экологи предупреждали о том, что вода в Сене не соответствуют нормам. В июне в реку попали 50 млн литров сточной воды во время дождей из-за поломки систем на насосной станции. Согласно прогнозам, ближайшие две недели в Париже будет ясная погода без осадков.

Олимпиада в Париже пройдет с 26 июля по 11 августа.