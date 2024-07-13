МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Министр спорта Франции искупалась в Сене перед Олимпиадой

В Сене состоятся заплывы триатлонистов и пловцов в открытой воде, Олимпийские Игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.
Елизавета Кондрикова 2024-07-13 13:24:03
© Фото: @AlertesInfos, X © Видео: @AlertesInfos, X

Министр спорта Франции Амели Удеа-Кастера искупалась в Сене перед Олимпийским Играми-2024 в Париже, вместе с ней в реку погрузился паралимпиец-триатлонист Алексис Анкинкан. Об этом пишет RMC Sport.

«Мысль, которая меня вдохновляет, — это вся работа, которую провели государственные службы и сообщества за последние четыре года», - сказала министр.

Уточняется, что она искупалась в той части реки, где будет проходить соревнование, в частности, заплывы триатлонистов и пловцов на открытой воде. Чиновница погружалась в воду в гидрокостюме и шапочке для плавания.

Ранее с обещанием устроить заплыв в Сене выступили президент страны Эммануэль Макрон, мэр Парижа и глава МОК. Исторически купаться в Сене запрещено, ограничение действовало с 1923 года из-за ухудшающегося качества воды.

Напомним, экологи предупреждали о том, что вода в Сене не соответствуют нормам. В июне в реку попали 50 млн литров сточной воды во время дождей из-за поломки систем на насосной станции. Согласно прогнозам, ближайшие две недели в Париже будет ясная погода без осадков.

Олимпиада в Париже пройдет с 26 июля по 11 августа.

#в стране и мире #Франция #Париж #Река #сена #министр спорта #олимпиада в париже
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Су-30СМ2. Работа в зоне СВО
2
7 дней на ЗАЭС. Часть 2
3
7 дней на ЗАЭС. Часть 1
4
СВО. Трофеи
5
Фрегаты. Гиперзвук. «Циркон»
6
Связь в СВО
7
Россия-Финляндия. Новая граница с НАТО
8
Командный пункт системы ПРО
9
ТОС. Солнцепек. Огнебаты
10
Духовное оружие
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 