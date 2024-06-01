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BFMTV: в Сену перед Олимпиадой попали 50 млн литров сточных вод

Ранее президент МОК Томас Бах, Макрон и мэр Парижа заявили о намерении искупаться в Сене накануне Игр, чтобы доказать чистоту реки. Экологи уверяют, что качество воды не соответствует нормам.
Ирина Егорова 2024-06-01 21:30:18
© Фото: Konstantin KokoshkinRussian Look, Global Look Press

В реку Сена попали около 50 миллионов литров сточных вод, передает BFMTV. Инцидент произошел из-за поломки систем на насосной станции.

В рамках проведения Олимпийских игр планируется соревнования по плаванию на открытой воде и этап триатлона. Но экологи заверяют, что качество воды в Сене не соответствует нормам, что ставит под угрозу соревнования. Французские власти убеждают, что очистят воду в парижской столице к началу Игр.

Подтвердить это планируют не только на словах, но и на деле. Президент Франции Эммануэль Макрон, мэр Парижа и глава МОК Томас Бах заявили, что искупаются в реке и докажут чистоту воды в Сене. Активисты организовали флешмоб, который набирает популярность. Участникам предлагается испортить воду, чтобы «сюрприз» приплыл в Париж ровно к 23 июня, когда представители власти и будут осуществлять заплыв.

Тем временем до начала летних Олимпийских игр в Париже остается меньше двух месяцев - они пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.

#Олимпиада #Париж #сена #загрязнение #насосная станция #сточные воды
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