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Захарова назвала терактом сброс ВСУ боеприпаса на детей в Шебекино

При взрыве пострадали пятеро детей, двое из них - тяжело.
Владимир Рубанов 2024-07-11 23:14:33
© Фото: vvgladkov, Telegram

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала намеренным терактом против детей сброс с беспилотника ВСУ взрывного устройства на детей во дворе многоквартирного дома в Шебекино.

«Кровавые банковые твари должны быть немедленно подвергнуты международному осуждению!» - написала она.

При взрыве пострадали пятеро детей, которые в момент атаки находились на площадке, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«В этом дворе не было военных объектов, и на площадке сидели не военные, а пятеро мальчишек, одному из которых всего лишь 8 лет», - написал глава региона.

Всех пострадавших направили в детскую областную клиническую больницу. Состояние двоих оценивается как тяжелое.

#дети #Украина #Мария Захарова #белгородская область #ВСУ #раненые #Вячеслав Гладков #шебекино #сброс боеприпаса
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