Захарова назвала терактом сброс ВСУ боеприпаса на детей в Шебекино

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала намеренным терактом против детей сброс с беспилотника ВСУ взрывного устройства на детей во дворе многоквартирного дома в Шебекино.

«Кровавые банковые твари должны быть немедленно подвергнуты международному осуждению!» - написала она.

При взрыве пострадали пятеро детей, которые в момент атаки находились на площадке, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«В этом дворе не было военных объектов, и на площадке сидели не военные, а пятеро мальчишек, одному из которых всего лишь 8 лет», - написал глава региона.

Всех пострадавших направили в детскую областную клиническую больницу. Состояние двоих оценивается как тяжелое.