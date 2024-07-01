В НАТО выразили уверенность в помощи США несмотря на выборы

США останется сильным союзником НАТО вне зависимости от результатов президентских выборов в стране. Такое мнение выразил уходящий с поста главы альянса Йенс Столтенберг.

«В Соединенных Штатах существует сильная поддержка Украины со стороны обеих партий. Независимо от того, кто будет избран президентом, США останутся сильным союзником НАТО», - приводит его слова газета Yomiuri Shimbun.

Ранее сообщалось, что бывший секретарь альянса Андерс Фог Расмуссен заявил, что европейские страны-члены альянса не готовы к возможной победе Дональда Трампа на предстоящих президентских выборах. Аргументировал он это призывами бывшего главы государства увеличить европейские инвестиции в собственную оборону и отметил, что это происходит слишком медленно.

Напомним, что экс-советник президента США Джон Болтон заявил, что Трамп, в случае переизбрания на пост главы государства, будет добиваться выхода из НАТО.