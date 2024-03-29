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Болтон рассказал о желании Трампа выйти из НАТО в случае переизбрания

По словам бывшего советника президента США, Трамп в свое время шокировал этим заявлением европейцев.
Глеб Владовский 2024-03-29 02:50:03
© Фото: CNP AdMedia Globallookpress

Экс-советник президента США Джон Болтон заявил, что Дональд Трамп, в случае переизбрания на пост главы государства, будет добиваться выхода из НАТО, пишет газета Le Figaro.

«Мне кажется, что с большой вероятностью он выйдет из НАТО в случае переизбрания. Когда у него появляется идея, Трамп к ней возвращается снова и снова, потом забывает, но в конечном счете вспоминает и действует. Многие считают, что это просто инструмент для переговоров, но я так не думаю», - рассказал он в интервью изданию.

Болтон также рассказал, что он, вместе с сотрудниками администрации, проводил переговоры со странами Евросоюза, убеждая их увеличить расходы на оборону, тем самым не дав Трампу повода отказаться от членства в альянсе.

Кроме того, экс-президент США ранее обдумывал возможность выхода из НАТО, чем шокировал европейцев. По его словам, ЕС не могут ожидать поддержки от США, если продолжат платить огромные суммы за энергоресурсы потенциальному противнику - России.

Напомним, что Трамп также заявлял о том, что в случае его переизбрания на пост главы государства, не позволит другим странам отказаться от доллара.

#в стране и мире #сша #Трамп #Джон Болтон #президентские выборы в сша
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