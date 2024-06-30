МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Радио
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Бывший генсек НАТО заявил, что Европа не готова к победе Трампа

Члены альянса слишком медленно наращивают расходы на оборону, считает Андерс Фог Расмуссен.
Владимир Рубанов 2024-06-30 21:09:26
© Фото: Jorge Gil Keystone Press Agency, Global Look Press

Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил, что европейские страны-члены альянса не готовы к возможной победе Дональда Трампа на предстоящих президентских выборах в США.

При этом сейчас европейцы подготовлены лучше, чем в 2016 году, когда республиканец впервые пришел в Белый дом, заявил Расмуссен в интервью немецкому телеканалу NTV, сообщает РИА Новости.

Сейчас 23 из 32 участников военного блока выполняют целевой показатель расходов на оборону, сказал экс-генсек. 10 лет назад таких стран было три.

Расмуссен обратил внимание на призыв Трампа увеличить европейские инвестиции в собственную оборону и отметил, что это происходит слишком медленно.

Бывший генеральный секретарь Североатлантического альянса раскритиковал канцлера ФРГ Олафа Шольца за отказ поставлять Украине дальнобойные крылатые ракеты Taurus. Расмуссен считает, что конфликт на Украине будет длиться как минимум до конца 2024 года, а следующий год станет решающим.

Андерс Фог Расмуссен занимал пост генсека НАТО в 2009-2014 годах. Перед тем в 2001-2009 годах он был премьер-министром Дании, а после, в 2016-2019 годах, работал советником президента Украины.

#НАТО #сша #Германия #Дональд Трамп #расходы на оборону #ФРГ #Андерс Фог Расмуссен
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
7 дней на ЗАЭС. Часть 2
2
7 дней на ЗАЭС. Часть 1
3
СВО. Трофеи
4
Фрегаты. Гиперзвук. «Циркон»
5
Связь в СВО
6
Россия-Финляндия. Новая граница с НАТО
7
Командный пункт системы ПРО
8
ТОС. Солнцепек. Огнебаты
9
Духовное оружие
10
Станкостроение. Фильм 2
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 