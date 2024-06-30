Бывший генсек НАТО заявил, что Европа не готова к победе Трампа

Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил, что европейские страны-члены альянса не готовы к возможной победе Дональда Трампа на предстоящих президентских выборах в США.

При этом сейчас европейцы подготовлены лучше, чем в 2016 году, когда республиканец впервые пришел в Белый дом, заявил Расмуссен в интервью немецкому телеканалу NTV, сообщает РИА Новости.

Сейчас 23 из 32 участников военного блока выполняют целевой показатель расходов на оборону, сказал экс-генсек. 10 лет назад таких стран было три.

Расмуссен обратил внимание на призыв Трампа увеличить европейские инвестиции в собственную оборону и отметил, что это происходит слишком медленно.

Бывший генеральный секретарь Североатлантического альянса раскритиковал канцлера ФРГ Олафа Шольца за отказ поставлять Украине дальнобойные крылатые ракеты Taurus. Расмуссен считает, что конфликт на Украине будет длиться как минимум до конца 2024 года, а следующий год станет решающим.

Андерс Фог Расмуссен занимал пост генсека НАТО в 2009-2014 годах. Перед тем в 2001-2009 годах он был премьер-министром Дании, а после, в 2016-2019 годах, работал советником президента Украины.