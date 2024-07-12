Эрдоган выступил против вовлечения НАТО в украинский конфликт

Турция выступает против возможного втягивания НАТО в украинский конфликт, заявил Реджеп Тайип Эрдоган. Об этом он сказал на пресс-конференции по итогам саммита НАТО в Вашингтоне.

«Нельзя допустить, чтобы НАТО стало стороной конфликта на Украине», - передает ТАСС.

Ранее Эрдоган заявил о готовности внести вклад в подготовку почвы для установления мира на Украине. Он выступил за участие Турции в качестве посредника в процессе мирного урегулирования.

На саммите НАТО в Вашингтоне генсек альянса Йенс Столтенберг заявил, что военный блок не может позволить России победить в конфликте на Украине. По его словам, украинский конфликт стал главной угрозой безопасности за последние десятилетия.