Столтенберг: НАТО не может допустить победу РФ в украинском конфликте

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг снова заявил, что военный блок не может позволить России победить в конфликте на Украине.
Такой сценарий генсек альянса назвал крупнейшей угрозой.
«Мы не можем позволить этому случиться», - заявил он на официальной церемонии открытия саммита НАТО в Вашингтоне.
Столтенберг назвал украинский конфликт главной угрозой безопасности за последние десятилетия. По его мнению, победа Москвы станет стимулом для других противников НАТО, включая Иран, Северную Корею и Китай.
Ранее генсек заявлял, что победа России в конфликте на Украине станет поражением НАТО и этого нельзя допустить.
В Вашингтоне открылся саммит Североатлантического альянса. На нем, в частности, будут обсуждать помощь Киеву, а также связи между Пекином и Москвой.
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