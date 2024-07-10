Столтенберг: НАТО не может допустить победу РФ в украинском конфликте

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг снова заявил, что военный блок не может позволить России победить в конфликте на Украине.

Такой сценарий генсек альянса назвал крупнейшей угрозой.

«Мы не можем позволить этому случиться», - заявил он на официальной церемонии открытия саммита НАТО в Вашингтоне.

Столтенберг назвал украинский конфликт главной угрозой безопасности за последние десятилетия. По его мнению, победа Москвы станет стимулом для других противников НАТО, включая Иран, Северную Корею и Китай.

Ранее генсек заявлял, что победа России в конфликте на Украине станет поражением НАТО и этого нельзя допустить.

В Вашингтоне открылся саммит Североатлантического альянса. На нем, в частности, будут обсуждать помощь Киеву, а также связи между Пекином и Москвой.