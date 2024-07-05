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Эрдоган заявил о готовности помочь создать почву для мира на Украине

По словам турецкого лидера, на саммите ШОС он обсуждал с Путиным вопрос посредничества при мирном урегулировании.
Алексей Курильченко 2024-07-05 14:15:08
© Фото: Rena Durham - KPA, Globallookpress

Турция готова внести вклад в создание почвы для установления мира на Украине. Об этом заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.

«Ни России, ни Украине невыгодна эта война. В войне выигрывают только торговцы кровью и смертью. Я хочу верить, что напряженность будет снижена и будет создана основа, почва для мира. Мы готовы внести свой вклад в создание и защиту этой почвы, как мы это делали до сих пор», - заявил Эрдоган в беседе в журналистами.

По словам турецкого лидера, в ходе беседы президент России Владимир Путин заявил о важности участия в процессе мирного урегулирования посредников, таких как Турция. На полях саммита ШОС в Астане оба лидера обсуждали вопрос такого посредничества.

Ранее Эрдоган предложил Владимиру Путину приехать в Турцию. В свою очередь российский лидер заявил, что принял приглашение.

#в стране и мире #Украина #Турция #Реджеп Тайип Эрдоган #посредник
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