МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Байден заявил о неготовности к разговору с Путиным

По словам президента США, у него «нет веской причины» говорить с российским лидером сейчас.
Владимир Рубанов 2024-07-12 03:48:11
© Фото: kremlin.ru

Президент США Джо Байден заявил, что не готов к прямому взаимодействию с российским лидером Владимиром Путиным, «пока он не будет готов изменить свое поведение». Об этом глава Белого дома сказал на пресс-конференции после саммита НАТО в Вашингтоне, передает ТАСС.

По словам Байдена, у него «нет веской причины говорить с Путиным сейчас». Американский президент выразил готовность «иметь дело с любым мировым лидером», но сказал, что президент России «мало на что готов пойти в плане изменения своего поведения».

Глава государства предположил, что поговорил бы с российским президентом, если бы тот ему позвонил. Байден добавил, что во время последнего разговора с Владимиром Путиным «пытался привлечь его к работе над соглашением по контролю над вооружением, связанным с ядерным оружием в космосе», но не уточнил, когда и где это было.

Единственная очная встреча Владимира Путина с президентом США Джозефом Байденом состоялась в июне 2021 года в Женеве.

Ранее на мероприятии в Вашингтоне по принятию декларации о помощи Украине, президент США передал слово «президенту Украины Путину», имея в виду Владимира Зеленского.

#сша #Джо Байден #Владимир Путин #переговоры #Международные отношения
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Су-30СМ2. Работа в зоне СВО
2
7 дней на ЗАЭС. Часть 2
3
7 дней на ЗАЭС. Часть 1
4
СВО. Трофеи
5
Фрегаты. Гиперзвук. «Циркон»
6
Связь в СВО
7
Россия-Финляндия. Новая граница с НАТО
8
Командный пункт системы ПРО
9
ТОС. Солнцепек. Огнебаты
10
Духовное оружие
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 