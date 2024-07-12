Байден заявил о неготовности к разговору с Путиным

Президент США Джо Байден заявил, что не готов к прямому взаимодействию с российским лидером Владимиром Путиным, «пока он не будет готов изменить свое поведение». Об этом глава Белого дома сказал на пресс-конференции после саммита НАТО в Вашингтоне, передает ТАСС.

По словам Байдена, у него «нет веской причины говорить с Путиным сейчас». Американский президент выразил готовность «иметь дело с любым мировым лидером», но сказал, что президент России «мало на что готов пойти в плане изменения своего поведения».

Глава государства предположил, что поговорил бы с российским президентом, если бы тот ему позвонил. Байден добавил, что во время последнего разговора с Владимиром Путиным «пытался привлечь его к работе над соглашением по контролю над вооружением, связанным с ядерным оружием в космосе», но не уточнил, когда и где это было.

Единственная очная встреча Владимира Путина с президентом США Джозефом Байденом состоялась в июне 2021 года в Женеве.

Ранее на мероприятии в Вашингтоне по принятию декларации о помощи Украине, президент США передал слово «президенту Украины Путину», имея в виду Владимира Зеленского.