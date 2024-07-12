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NYT: демократы заморозили $90 млн с требованием Байдену выйти из гонки

Демократы после провального выступления президента на теледебатах потребовали Байдена выйти из президентской гонки. Сам Байден пока не планирует этого делать.
Ирина Егорова 2024-07-12 23:35:16
© Фото: Yuri Gripas - Pool via CNPConsolidated News Photos, Globallookpress

Ряд крупных спонсоров Демократической партии США заморозили пожертвования на сумму $90 млн до момента, пока Джо Байден не снимется с президентской гонки, а партия не выдвинет нового кандидата на пост главы США. Об этом пишет The New York Times (NYT).

Перевод пожертвований был поставлен на паузу после выступления Байдена на теледебатах, которым были недовольны сторонники от его партии. Отмечается, что $90 млн не была переведена пробайденовскому комитету политических действий Future Forward.

Напомним, что теледебаты кандидатов в президенты США Джо Байдена и Дональда Трампа прошли 28 июня. Члены Демократической партии США выразили обеспокоенность выступлением действующего американского лидера. Байден на фоне своего оппонента выглядел невыгодно, не вступал в критику, говорил хриплым голосом, допускал в речи много оплошностей. 81-летнему действующему главе США уже нашли замену. Считается, что бывшая первая леди Мишель Обама, губернаторы Колорадо, Калифорнии, Кентукки и вице-президент Камала Харрис могут заменить Байдена в президентской гонке.

#сша #Трамп #Выборы #Джо Байден #Президентская гонка #теледебаты #спонсоры
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