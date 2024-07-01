В Воронежской области объявлена опасность атаки БПЛА

В Воронежской области объявлена опасность атаки беспилотников. Об этом сообщил в Telegram-канале глава региона Александр Гусев.

«Внимание! Уважаемые воронежцы, на территории региона объявлена опасность атаки БПЛА. Прошу сохранять спокойствие. Силы ПВО наготове», - приводит его слова RT.

Гусев также призвал жителей региона следить за дальнейшими оповещениями от правительства области.

Ранее в Минобороны РФ сообщили об уничтожении 36 беспилотников над территориями РФ, девять из которых сбиты над Липецкой областью. Однако обломки одного из аппаратов повредили кровлю на крыше одного из домов в регионе.