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ПВО уничтожили 36 БПЛА ВСУ над шестью регионами России

Террористические атаки со стороны киевского режима планировались на Курскую, Липецкую, Воронежскую, Брянскую, Орловскую и Белгородскую области.
Ирина Егорова 2024-06-30 07:21:51
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Минобороны России сообщило о 36 сбитых за ночь беспилотника ВСУ за минувшую ночь над шестью регионами страны.

«Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», - сказано в сообщении ведомства.

Средства ПВО ликвидировали 15 дронов над территорией Курской области, девять беспилотников - над Липецкой, 4 над Воронежской и 4 над Брянской областью и по два в небе над Орловской и Белгородской областях .

О повреждениях и пострадавших объектах инфраструктуры из-за атак оборонное ведомство не сообщает. Днем ранее дежурные средства ПВО также перехватили БПЛА над Белгородской областью и Брянской.

 

#Минобороны РФ #беспилотник #бпла #дрон #ВСУ #атака
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