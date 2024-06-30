ПВО уничтожили 36 БПЛА ВСУ над шестью регионами России

Минобороны России сообщило о 36 сбитых за ночь беспилотника ВСУ за минувшую ночь над шестью регионами страны.

«Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», - сказано в сообщении ведомства.

Средства ПВО ликвидировали 15 дронов над территорией Курской области, девять беспилотников - над Липецкой, 4 над Воронежской и 4 над Брянской областью и по два в небе над Орловской и Белгородской областях .

О повреждениях и пострадавших объектах инфраструктуры из-за атак оборонное ведомство не сообщает. Днем ранее дежурные средства ПВО также перехватили БПЛА над Белгородской областью и Брянской.