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Обломки сбитого дрона ВСУ повредили кровлю дома в Липецкой области

В результате падения обломков никто из жителей Липецкой области не пострадал, на месте инцидента работают оперативники.
Ян Брацкий 2024-06-30 12:14:26
© Фото: Евгений Биятов, РИА Новости

Обломки одного из девяти сбитых над промышленной зоной Липецка беспилотников ВСУ повредили крышу жилого дома. Об этом в своем Telegram-аккаунте сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.

«Жертв нет. Никто не пострадал. С ремонтом поможем», - пообещал Артамонов.

В настоящее время на месте падения обломков дрона работают специалисты оперативных и экстренных служб, добавил чиновник.

Ранее в Минобороны сообщили о 36 сбитых за ночь беспилотниках над шестью регионами страны. Средства ПВО ликвидировали 15 дронов над Курской областью, девять БПЛА над Липецкой, по четыре над Воронежской и Брянской и по два в небе над Орловской и Белгородской областями.

#в стране и мире #пво #беспилотник #Липецкая область #ВСУ
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