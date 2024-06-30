Обломки сбитого дрона ВСУ повредили кровлю дома в Липецкой области

Обломки одного из девяти сбитых над промышленной зоной Липецка беспилотников ВСУ повредили крышу жилого дома. Об этом в своем Telegram-аккаунте сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.

«Жертв нет. Никто не пострадал. С ремонтом поможем», - пообещал Артамонов.

В настоящее время на месте падения обломков дрона работают специалисты оперативных и экстренных служб, добавил чиновник.

Ранее в Минобороны сообщили о 36 сбитых за ночь беспилотниках над шестью регионами страны. Средства ПВО ликвидировали 15 дронов над Курской областью, девять БПЛА над Липецкой, по четыре над Воронежской и Брянской и по два в небе над Орловской и Белгородской областями.