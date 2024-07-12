Связанные с нелегальной миграцией преступления отнесут к особо тяжким

Преступления, связанные с организацией незаконной миграции, могут быть отнесены к категории тяжких и особо тяжких. Об этом журналистам сообщила заместитель председателя Государственной думы Ирина Яровая.

«Мы отнесем к категории тяжких и особо тяжких преступлений те, которые связаны с организацией нелегальной миграции», - сообщила Яровая.

Второе направление касается самих мигрантов, которые пребывают на территории страны в нелегальном статусе. Теперь это будет считаться отягощающим вину обстоятельством в случае совершения ими тех или иных преступлений.

Более серьезную ответственность понесут и те, кто всячески содействует нелегальной миграции, предупредила вице-спикер Госдумы РФ. Теперь подделка документов, незаконная регистрация приезжих будут пересмотрены в своей оценке и в санкциях.

«Это будет иметь высокий порог ответственности, с тем чтобы пресекать эти преступления и делать их совершение заведомо невыгодным», - заключила Яровая.

Ранее стало известно, что депутаты Госдумы РФ поддержали законопроект о расширении перечня правонарушений, за которые предусмотрено выдворение мигрантов из страны. Согласно документу, приезжих будут отправлять на родину за мелкое хулиганство, стрельбу в неположенных местах, неповиновение полиции, предоставление ложных сведений при миграционном учете, демонстрацию запрещенной символики и прочее.