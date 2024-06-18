МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Конкурс «ЗВЕЗДА-2024» Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Радио
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Более 1 500 мигрантов выдворят из России после рейда в Подмосковье

Первый этап оперативно-профилактической операции «Нелегал-2024» прошел в Подмосковье с 3 по 9 июня.
Мария Зайцева 2024-06-18 16:17:31
© Фото: Александр Кряжев, РИА Новости

Сотрудниками правоохранительных органов во время рейдов в Московской области пресечено 5 348 административных правонарушений в сфере миграции. Об этом сообщает ГУ МВД России по Подмосковью в официальном Telegram-канале.

Рейды прошли в рамках первого этапа оперативно-профилактической операции «Нелегал-2024» с 3 по 9 июня. Их целью является противодействие незаконной миграции, выявление административных правонарушений и преступлений в сфере миграции.

За нарушение режима пребывания в России составлено более 3 200 административных протоколов, за незаконное осуществление трудовой деятельности - более 800, в отношении работодателей за незаконное привлечение к работе иностранных граждан - более 500.

Всего сумма штрафов за нарушения в сфере миграции составила 19,5 миллиона рублей, взыскано более 13 миллионов.

Судебные органы вынесли более 1 500 решений о выдворении иностранных граждан за пределы страны, возбуждено 413 уголовных дел по теме миграции.

Ранее Владимир Путин заявил, что России нужно вернуться к обсуждению миграционной политики «как можно быстрее».

#Подмосковье #Московская область #нелегал #миграция #штраф #гу мвд #выдворение из России #нелегальные мигранты
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
СВО. Трофеи
2
Фрегаты. Гиперзвук. «Циркон»
3
Связь в СВО
4
Россия-Финляндия. Новая граница с НАТО
5
Командный пункт системы ПРО
6
ТОС. Солнцепек. Огнебаты
7
Духовное оружие
8
Станкостроение. Фильм 2
9
Ремзаводы
10
Станкостроение. Фильм 1
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 