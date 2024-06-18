Более 1 500 мигрантов выдворят из России после рейда в Подмосковье

Сотрудниками правоохранительных органов во время рейдов в Московской области пресечено 5 348 административных правонарушений в сфере миграции. Об этом сообщает ГУ МВД России по Подмосковью в официальном Telegram-канале.

Рейды прошли в рамках первого этапа оперативно-профилактической операции «Нелегал-2024» с 3 по 9 июня. Их целью является противодействие незаконной миграции, выявление административных правонарушений и преступлений в сфере миграции.

За нарушение режима пребывания в России составлено более 3 200 административных протоколов, за незаконное осуществление трудовой деятельности - более 800, в отношении работодателей за незаконное привлечение к работе иностранных граждан - более 500.

Всего сумма штрафов за нарушения в сфере миграции составила 19,5 миллиона рублей, взыскано более 13 миллионов.

Судебные органы вынесли более 1 500 решений о выдворении иностранных граждан за пределы страны, возбуждено 413 уголовных дел по теме миграции.

Ранее Владимир Путин заявил, что России нужно вернуться к обсуждению миграционной политики «как можно быстрее».