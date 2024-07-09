ГД поддержит расширение перечня статей для выдворения мигрантов

Государственная дума России поддержит законопроект о расширении перечня правонарушений, за которые предусматривается выдворение мигрантов из страны, еще по 20 статьям КоАП. Об этом сегодня заявил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин, пишет телеканал «360». Отмечается, что с инициативой выступило Министерство внутренних дел РФ.

Согласно законопроекту, предлагается выдворять мигрантов за мелкое хулиганство, стрельбу в неположенных местах, неповиновение полиции, представление ложных сведений при миграционном учете, демонстрацию символики экстремистских организаций и другие правонарушения.

«По ряду статей должно быть обеспечено оперативное (без решения суда) выдворение лиц, чье нахождение в стране нежелательно в связи с их противоправной активностью», - добавил Вячеслав Володин.

Напомним, ранее президент Владимир Путин заявил, что России нужно вернуться к обсуждению миграционной политики «как можно быстрее». По его словам, нельзя делать вид, что проблемы не существует. Она есть, отметил глава государства.

Со слов Владимира Путина, в России пока не выстроена осмысленная миграционная политика. Он уточнил, что нужны не просто трудовые мигранты, а люди с определенной квалификацией, знанием языка, традиций и законов.