Шепот и скрытые побои: как выживали дети-пленники мигрантов в Башкирии

Крики детей, которых долгое время удерживали мигранты в съемной квартире в Башкирии, не могли слышать, их всегда заставляли разговаривать шепотом. Именно поэтому соседи не жаловались на подозрительные звуки. Об этом рассказал источник «Звезды».

По его словам, побои детей были скрыты тональным кремом. К настоящему моменту дети уже прошли обследование в медучреждении.

Напомним, сегодня стало известно, что 16 детей от 4 до 16 лет находились в плену у двух граждан Таджикистана. Их долгое время избивали. Один из пленников смог сбежать из квартиры и попросил помощи у взрослых в ближайшем магазине.

По информации СК, этой ночью следователи и оперативники схватили злоумышленников. Дети был освобождены.