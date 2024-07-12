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Шепот и скрытые побои: как выживали дети-пленники мигрантов в Башкирии

По данным СК, 16 детей в возрасте от 4 до 16 лет находились в плену у двух граждан Таджикистана.
Анна Назайкина 2024-07-12 15:09:16
© Фото: IMAGO, Ute Grabowskyphotothek.de, Globallookpress

Крики детей, которых долгое время удерживали мигранты в съемной квартире в Башкирии, не могли слышать, их всегда заставляли разговаривать шепотом. Именно поэтому соседи не жаловались на подозрительные звуки. Об этом рассказал источник «Звезды».

По его словам, побои детей были скрыты тональным кремом. К настоящему моменту дети уже прошли обследование в медучреждении.

Напомним, сегодня стало известно, что 16 детей от 4 до 16 лет находились в плену у двух граждан Таджикистана. Их долгое время избивали. Один из пленников смог сбежать из квартиры и попросил помощи у взрослых в ближайшем магазине.

По информации СК, этой ночью следователи и оперативники схватили злоумышленников. Дети был освобождены.

#мигранты #Следственный комитет #Башкирия #наш эксклюзив #пленники #похищение детей
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