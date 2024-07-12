ГА ООН приняла проект Украины о выводе войск РФ с территории ЗАЭС

Генеральная Ассамблея ООН приняла проект украинской резолюции, где Киев требует от России вывести войска с территории Запорожской АЭС. За документ проголосовали 99 из 192 стран, передает ТАСС.

На станции с 1 сентября 2022 года, после первого визита на станцию генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси, присутствуют наблюдатели. В последний раз российские военнослужащие обеспечили их безопасную ротацию - за наблюдением прибыли четыре инспектора. Они будут наблюдать и оценивать состояние безопасности станции.

Несмотря на очевидные риски, киевский режим регулярно наносит удары по станции и объектам ее инфраструктуры. Систематичность атак на ЗАЭС и другие энергетические объекты на территории Российской Федерации показывает тенденцию к нанесению неприемлемого ущерба экономике России и созданию рисков техногенных аварий, которые способны поставить под удар ядерную безопасность всего европейского континент, заявила ранее Мария Захарова.

Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту.