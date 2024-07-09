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Военнослужащие ВС РФ обеспечили ротацию наблюдателей МАГАТЭ на ЗАЭС

Российские саперы обследовали местность на предмет неразорвавшихся вражеских боеприпасов перед началом движения колонны.
2024-07-09 16:32:59
© Фото: Минобороны России

Военослужащие Вооруженных сил России обеспечили ротацию наблюдателей МАГАТЭ на Запаорожской атомной электростанции. Об этом сообщает МО РФ. 

В целях обеспечения безопасности наблюдателей по всему маршруту движения объявлялся режим прекращения огня. Его неукоснительно соблюдали все российские военнослужащие. Местом перехода линии боевого соприкосновения был назначен разрушенный мост у населенного пункта Каменское в Запорожской области. 

Перед началом движения саперы ВС РФ обследовали местность на предмет неразорвавшихся иностранных и украинских боеприпасов. Завершив инженерную разведку, российские военнослужащие обеспечили безопасный переход наблюдателей миссии, а также их доставку на станцию. 

Всего в составе миссии МАГАТЭ прибыли четыре инспектора. Они будут наблюдать и оценивать состояние безопасности станции. Наблюдатели присутствуют на ЗАЭС с 1 сентября 2022 года после первого визита на станцию генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#армия #запорожская область #ротация #заэс
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