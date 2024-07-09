Военнослужащие ВС РФ обеспечили ротацию наблюдателей МАГАТЭ на ЗАЭС

Военослужащие Вооруженных сил России обеспечили ротацию наблюдателей МАГАТЭ на Запаорожской атомной электростанции. Об этом сообщает МО РФ.

В целях обеспечения безопасности наблюдателей по всему маршруту движения объявлялся режим прекращения огня. Его неукоснительно соблюдали все российские военнослужащие. Местом перехода линии боевого соприкосновения был назначен разрушенный мост у населенного пункта Каменское в Запорожской области.

Перед началом движения саперы ВС РФ обследовали местность на предмет неразорвавшихся иностранных и украинских боеприпасов. Завершив инженерную разведку, российские военнослужащие обеспечили безопасный переход наблюдателей миссии, а также их доставку на станцию.

Всего в составе миссии МАГАТЭ прибыли четыре инспектора. Они будут наблюдать и оценивать состояние безопасности станции. Наблюдатели присутствуют на ЗАЭС с 1 сентября 2022 года после первого визита на станцию генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.