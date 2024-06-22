Россия примет меры для предотвращения атаки Киева по энергообъектам

Украина не первый раз показывает полное пренебрежение безопасностью мирных ядерных объектов. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в комментарии.

По ее словам, это пренебрежение, в том числе, проявляется в угрозах выполнению персоналом ЗАЭС своих обязанностей, а также попытках внешнего давления на решения сотрудников станции.

По словам дипломата, Россия прилагает большие усилия, чтобы создать как надлежащие условия работы персонала станции, так и на повышение социально-экономического уровня жизни в городе Энергодар, который атаковали ВСУ 19 и 21 июня, разрушим подстанцию «Луч» и повредив подстанцию «Радуга».

Она заявила, что сотрудники ЗАЭС и члены их семей, включая детей, продолжают получать от спецслужб Украины сообщения, содержащие угрозы их жизни и здоровью.

«И, судя по всему, киевский режим не намерен отказываться от инициированной им политики запугивания персонала станции путем изматывающего шантажа и оказания сильнейшего психологического давления», - отметила официальный представитель ведомства.

Она заявила, что систематичность атак на ЗАЭС и другие энергетические объекты на территории Российской Федерации показывает тенденцию к нанесению неприемлемого ущерба экономике России и созданию рисков техногенных аварий, которые способны поставить под удар ядерную безопасность всего европейского континента.

Мария Захарова заключила, что Россия будет принимать все необходимые меры в его отношении для того, чтобы лишить киевский режим возможности наносить подобного рода удары.

Ранее в Энергодаре возобновили энергоснабжение после удара ВСУ по ЗАЭС.