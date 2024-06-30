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Партия Макрона занимает третье место в I туре выборов во Франции

По предварительным данным, крайне правая партия Марин Ле Пен «Национальное объединение» лидирует c результатом около 34% голосов.
Владимир Рубанов 2024-06-30 21:41:00
© Фото: Luc Nobout Keystone Press Agency, Global Look Press

Результаты первого тура парламентских выборов во Франции - тяжелое поражение президента Эмманюэля Макрона, заявил журналистам пресс-секретарь Социалистической партии Франции Пьер Жуве, сообщает РИА Новости.

По предварительным данным, крайне правая партия Марин Ле Пен «Национальное объединение» лидирует c результатом около 34% голосов. Левый «Новый народный фронт» набирает 29,1%, а центристская коалиция Макрона - 21,5%.

Несмотря на то что президентство Макрона формально не находится под угрозой, результаты воскресных выборов указывают на то, что ему, скорее всего, придется разделить руководящие обязанности с группой Ле Пен. Она выступает против большинства его приоритетов - от миграции и пенсионной реформы до укрепления Европейского союза, пишет Bloomberg.

Макрон опубликовал заявление после того, как стали известны предварительные результаты выборов, призывая к «широкому, явно демократическому и республиканскому альянсу для второго тура».

Ле Пен заявила, что ее партия «практически уничтожила блок Макрона», выступая перед сторонниками в своем избирательном округе на севере Франции в воскресенье вечером.

Окончательный результат будет зависеть от того, как партии решат объединить свои силы в каждом из 577 избирательных округов Франции для второго тура.

Макрон распустил Национальное собрание после поражения на выборах в Европарламент.

#Франция #Выборы #Эмманюэль Макрон #Марин Ле Пен #Парламент #национальное собрание
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