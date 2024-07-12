Тракторист умер после укуса шершня в Нижегородской области, сообщает региональная трудовая инспекция.

«После укуса, работник потерял сознание, а прибывший на место фельдшер констатировал смерть», - передает «360».

Смертельный случай произошел 10 июля около 13.30 - тракторист выполнял в поле работы по раскатке сена. Инцидент произошел в Выксунском округе области. Региональная гострудинспекция инициировало расследование, устанавливаются все обстоятельства несчастного случая.

Когда насекомое кусает, в кровь человека выбрасывается токсин. Он может привести к анафилактическому шок и даже вызвать летальный исход. После укусов насекомых специалисты советуют экстренно принять антигистаминный препарат, даже если ранее аллергических реакций не наблюдалось.

Ранее врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок рассказал, что надо делать, если человека укусила пчела и в каких случаях ехать в больницу.