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Тракторист умер после укуса шершня в Нижегородской области

После укуса мужчина потерял сознание, прибывший на место фельдшер констатировал смерть.
Ирина Егорова 2024-07-12 00:50:46
© Фото: Karl-Josef Hildenbranddpa, GlobalLookPress

Тракторист умер после укуса шершня в Нижегородской области, сообщает региональная трудовая инспекция. 

«После укуса, работник потерял сознание, а прибывший на место фельдшер констатировал смерть», - передает «360». 

Смертельный случай произошел 10 июля около 13.30 - тракторист выполнял в поле работы по раскатке сена. Инцидент произошел в Выксунском округе области. Региональная гострудинспекция инициировало расследование, устанавливаются все обстоятельства несчастного случая.

Когда насекомое кусает, в кровь человека выбрасывается токсин. Он может привести к анафилактическому шок и даже вызвать летальный исход. После укусов насекомых специалисты советуют экстренно принять антигистаминный препарат, даже если ранее аллергических реакций не наблюдалось.

Ранее врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок рассказал, что надо делать, если человека укусила пчела и в каких случаях ехать в больницу.

#Нижегородская область #смерть #насекомые #укус #тракторист #токсин #шершень
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