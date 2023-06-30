Врач Болибок рассказал, что нужно делать при укусах пчел

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При укусе пчелы необходимо удалить жало и приложить холодную примочку, чтобы медленнее всасывался яд. Об этом в разговоре со «Звездой» рассказал врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок. В больницу стоит обращаться уже при множественных укусах.

«Если десятка полтора пчел, то надо в больницу обращаться, потому что может быть плохо. Опять же, это не аллергическая реакция, а токсическая. Может быть нарушение сердечного ритма, головокружение, потеря сознания. Это идет за счет болевого компонента. Если пчел за 20 переваливает, то надо брать ноги в руки - и в больницу, чтобы обезболивали. С пчелами шутки плохи», - говорит медик.

Владимир Болибок отметил, что 465 укусов пчел являются абсолютно смертельной дозой яда.

«Это надо в ножки поклониться реаниматологам и скорой помощи, которые этих детей спасли. У нас, наверное, будет циркулярное письмо по Минздраву, как они это сделали», - добавил врач.

Напомним, в Республике Башкортостан рой домашних пчел напал на двух мальчиков. Из детей извлекли 465 жал. Сейчас жизни ребят ничего не угрожает.