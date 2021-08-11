Биолог объяснила, как спастись после укуса осы

Доктор биологических наук, ведущий научный сотрудник Московского государственного университета имени Сеченова Людмила Ганушкина в беседе с «Радио 1» рассказала о том, как максимально защитить себя, если произошел укус осы.

«Если осу не трогать, она сама нападать не будет. Но, если ей показалось, что ее атакуют, она кусает», — объяснила специалист.

Эксперт добавила, что, когда это насекомое кусает, в кровь человека выбрасывается токсин. Он может привести к анафилактическому шок и даже вызвать летальный исход. Со слов Ганушкиной, после нападения осы необходимо экстренно принять антигистаминный препарат.

Биолог уточнила, что медикаментом нужно воспользоваться вне зависимости от того, наблюдались ли ранее аллергические реакции или нет.

Ранее научный сотрудник рассказала «Звезде» об ошибках, которые совершают пострадавшие от укуса клещей. В первую очередь, отметила эксперт, не следует смазывать клеща керосином.