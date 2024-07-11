МИД: Россия не собирается участвовать в новом саммите по Украине

Россия не будет участвовать в новом саммите по Украине, так как не приемлет проталкивание ультимативной формулировки «формулы Зеленского» по достижению мира в регионе. Об этом заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин.

«Конкретное место не определено. Впрочем, география не имеет принципиального значения. Важнее содержание, с которым все предельно ясно», - сказал дипломат агентству РИА Новости.

Об этом Галузин заявил, комментируя планы Киева и его западных партнеров провести очередной саммит по Украине в попытке «реабилитироваться» за конференцию в Швейцарии. Однако он подчеркнул, что в Москве видят игнорирование других мирных инициатив, и назвал подобное поведение «мошенничеством».

Ранее МИД назвал «провальной» встречу в швейцарском Бюргенштоке, отметив, что почти половина приглашенных отказалась от приглашения, и в изначальных планах Киева и Запада не было поиска пути мирного урегулирования украинского кризиса.

Напомним, согласно предложению Венгрии, следующая мирная конференция по Украине может состояться уже в этом году в Саудовской Аравии.