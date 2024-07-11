МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

МИД: Россия не собирается участвовать в новом саммите по Украине

В МИД отметили, что в Москве видят игнорирование альтернативных мирных инициатив, и назвали подобное поведение «мошенничеством».
Елизавета Кондрикова 2024-07-11 08:50:35
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Россия не будет участвовать в новом саммите по Украине, так как не приемлет проталкивание ультимативной формулировки «формулы Зеленского» по достижению мира в регионе. Об этом заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин.

«Конкретное место не определено. Впрочем, география не имеет принципиального значения. Важнее содержание, с которым все предельно ясно», - сказал дипломат агентству РИА Новости.

Об этом Галузин заявил, комментируя планы Киева и его западных партнеров провести очередной саммит по Украине в попытке «реабилитироваться» за конференцию в Швейцарии. Однако он подчеркнул, что в Москве видят игнорирование других мирных инициатив, и назвал подобное поведение «мошенничеством».

Ранее МИД назвал «провальной» встречу в швейцарском Бюргенштоке, отметив, что почти половина приглашенных отказалась от приглашения, и в изначальных планах Киева и Запада не было поиска пути мирного урегулирования украинского кризиса.

Напомним, согласно предложению Венгрии, следующая мирная конференция по Украине может состояться уже в этом году в Саудовской Аравии.  

#Россия #в стране и мире #Украина #МИД РФ #мирное урегулирование #саммит по украине
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Су-30СМ2. Работа в зоне СВО
2
7 дней на ЗАЭС. Часть 2
3
7 дней на ЗАЭС. Часть 1
4
СВО. Трофеи
5
Фрегаты. Гиперзвук. «Циркон»
6
Связь в СВО
7
Россия-Финляндия. Новая граница с НАТО
8
Командный пункт системы ПРО
9
ТОС. Солнцепек. Огнебаты
10
Духовное оружие
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 