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Сийярто рассказал о деталях новой конференции по украинскому вопросу

Он отметил, что только при участии России конференцию можно будет считать успешной.
Ирина Егорова 2024-07-10 23:21:35
© Фото: Yoshio TsunodaAFLO, Globallookpress

Новая мирная конференция по украинскому вопросу может состояться уже в этом году, она пройдет в Саудовской Аравии. С таким предложением выступил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Однако успешной она будет только в случае, если на мероприятии будет присутствовать Россия, отметил он. По его словам, это единственный шанс поспособствовать урегулированию.

«Мы (Венгрия и Турция) заняли общую позицию, что в последующий период необходима такая мирная конференция», - передает РИА Новости слова главы венгерского МИДа.

Напомним, что первая конференция по Украине прошла 15 и 16 июня в Швейцарии. Россия не принимала участия в саммите. Итогом конференции стало коммюнике, которое подписали 80 стран. Не поставили подпись на документе Бразилия, Колумбия, Индия, ЮАР, ОАЭ, Армения, Ватикан, Индонезия, Мексика, Саудовская Аравия и Таиланд. По мнению Сийярто, успех прошедшее в Швейцарии мероприятие на имело, так как на нем не присутствовала Россия.

#в стране и мире #Украина #мид #Саммит #Венгрия #конференция #Петер Сийярто
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