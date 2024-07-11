В марте текущего года Франция планировала отправить на Украину воинский контингент. Об этом говорится в рассекреченном Службой внешней разведки России донесении своего резидента «Феликса».

«По имеющимся данным, французский контингент для отправки на Украину все же готовится. На первоначальном этапе он составит порядка 2 тысяч человек», - говорится в шифрограмме, опубликованной в журнале «Разведчик».

Также резидент сообщал, что в Париже обеспокоены увеличившимся числом граждан Франции, которые погибли в украинском конфликте. При этом численность потерь тщательно скрывается.

Напомним, ранее директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин уже заявлял о том, что Париж готовится отправить порядка 2 000 военных на Украину на начальном этапе. Он назвал французов приоритетной легитимной мишенью для атак со стороны ВС РФ.

Кроме того, Сергей Нарышкин называл безответственными заявления западных политиков о возможности отправки своих военных на Украину. По его словам, это не что иное, как эскалация украинского конфликта.