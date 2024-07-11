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СВР рассекретила планы Франции отправить своих военных на Украину

На первоначальном этапе Париж планировал отправить 2 000 человек.
Сергей Лебедев 2024-07-11 08:20:32
© Фото: Sergei Stepanov, Xinhua, Global Look Press

В марте текущего года Франция планировала отправить на Украину воинский контингент. Об этом говорится в рассекреченном Службой внешней разведки России донесении своего резидента «Феликса».

«По имеющимся данным, французский контингент для отправки на Украину все же готовится. На первоначальном этапе он составит порядка 2 тысяч человек», - говорится в шифрограмме, опубликованной в журнале «Разведчик».

Также резидент сообщал, что в Париже обеспокоены увеличившимся числом граждан Франции, которые погибли в украинском конфликте. При этом численность потерь тщательно скрывается.

Напомним, ранее директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин уже заявлял о том, что Париж готовится отправить порядка 2 000 военных на Украину на начальном этапе. Он назвал французов приоритетной легитимной мишенью для атак со стороны ВС РФ.

Кроме того, Сергей Нарышкин называл безответственными заявления западных политиков о возможности отправки своих военных на Украину. По его словам, это не что иное, как эскалация украинского конфликта.

#разведка #Франция #Украина #Киев #Париж #Эмманюэль Макрон #свр
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