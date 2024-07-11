МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Bloomberg: Орбан встретится с Трампом после саммита НАТО

По мнению авторов издания, Орбан может выступать в качестве посредника между Трампом и Путиным, учитывая, что встреча состоится спустя неделю после визита венгерского премьера в Москву.
Елизавета Кондрикова 2024-07-11 07:45:30
© Фото: Chris Kleponis, CNP, AdMedia Globallookpress

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в четверг проведет встречу с бывшим лидером США и кандидатом в президенты Дональдом Трампом во время своего визита в Соединенные Штаты. Об этом сообщает издание Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

«Орбан отправится на курорт Трампа Мар-а-Лаго после завершения саммита НАТО в Вашингтоне», - говорится в публикации.

Авторы материала подчеркивают опасения в Вашингтоне, что венгерский премьер в данном случае может выступить в качестве посредника между Трампом и российским президентом Владимиром Путиным.

В Мар-а-Лаго Орбан направится сразу после саммита НАТО, который проходит в Вашингтоне 9-11 июля. Ранее подобная встреча Орбана и Трампа в резиденции экс-президента проходила в марте этого года, в ходе встречи политики установили «тесные отношения», пишет издание.  

Перед тем как отправится в США, венгерский лидер также находился с визитом в Москве, где встретился с Путиным. По его словам, переговоры с российским президентом продиктованы интересами мира и поисками самого короткого и быстрого пути для урегулирования украинского кризиса.

#сша #Дональд Трамп #Венгрия #Виктор Орбан #Саммит НАТО #встреча
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Су-30СМ2. Работа в зоне СВО
2
7 дней на ЗАЭС. Часть 2
3
7 дней на ЗАЭС. Часть 1
4
СВО. Трофеи
5
Фрегаты. Гиперзвук. «Циркон»
6
Связь в СВО
7
Россия-Финляндия. Новая граница с НАТО
8
Командный пункт системы ПРО
9
ТОС. Солнцепек. Огнебаты
10
Духовное оружие
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 