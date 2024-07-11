Bloomberg: Орбан встретится с Трампом после саммита НАТО

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в четверг проведет встречу с бывшим лидером США и кандидатом в президенты Дональдом Трампом во время своего визита в Соединенные Штаты. Об этом сообщает издание Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

«Орбан отправится на курорт Трампа Мар-а-Лаго после завершения саммита НАТО в Вашингтоне», - говорится в публикации.

Авторы материала подчеркивают опасения в Вашингтоне, что венгерский премьер в данном случае может выступить в качестве посредника между Трампом и российским президентом Владимиром Путиным.

В Мар-а-Лаго Орбан направится сразу после саммита НАТО, который проходит в Вашингтоне 9-11 июля. Ранее подобная встреча Орбана и Трампа в резиденции экс-президента проходила в марте этого года, в ходе встречи политики установили «тесные отношения», пишет издание.

Перед тем как отправится в США, венгерский лидер также находился с визитом в Москве, где встретился с Путиным. По его словам, переговоры с российским президентом продиктованы интересами мира и поисками самого короткого и быстрого пути для урегулирования украинского кризиса.