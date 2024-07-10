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FT: европейцы на саммите НАТО ведут переговоры с окружением Трампа

В то же время чиновники раздражены тем, что предвыборные проблемы США затмили повестку альянса.
Владимир Рубанов 2024-07-10 02:53:16
© Фото: Kay Nietfeld dpa, Global Look Press

Высокопоставленные политики из Европы проводят встречи с окружением бывшего президента США Дональда Трампа на полях саммита НАТО в Вашингтоне, сообщает Financial Times. Они рассчитывают навести мосты на случай его победы на выборах.

В таких встречах участвуют лидеры, министры и высокопоставленные должностные лица правительств, особенно из стран Восточной и Северной Европы. Со стороны Трампа на них приходили бывший глава аппарата Совета национальной безопасности Кит Келлог и экс-госсекретарь Майк Помпео.

Келлог подтвердил изданию, что сторонники Трампа общались с премьер-министрами, советниками по национальной безопасности, министрами обороны, министрами иностранных дел и послами.

Одновременно европейские чиновники раздражены тем, что предвыборные проблемы США и здоровье Байдена «затмили всю неделю» юбилейного саммита НАТО.

Саммит Североатлантического альянса открылся в Вашингтоне. На его открытии генсек Столтенберг заявил, что России нельзя позволить победить на Украине, а США анонсировали поставки систем ПВО Киеву.

#НАТО #сша #Дональд Трамп #Европа #Саммит #Джо Байден #выборы-2024
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