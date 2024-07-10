FT: европейцы на саммите НАТО ведут переговоры с окружением Трампа

Высокопоставленные политики из Европы проводят встречи с окружением бывшего президента США Дональда Трампа на полях саммита НАТО в Вашингтоне, сообщает Financial Times. Они рассчитывают навести мосты на случай его победы на выборах.

В таких встречах участвуют лидеры, министры и высокопоставленные должностные лица правительств, особенно из стран Восточной и Северной Европы. Со стороны Трампа на них приходили бывший глава аппарата Совета национальной безопасности Кит Келлог и экс-госсекретарь Майк Помпео.

Келлог подтвердил изданию, что сторонники Трампа общались с премьер-министрами, советниками по национальной безопасности, министрами обороны, министрами иностранных дел и послами.

Одновременно европейские чиновники раздражены тем, что предвыборные проблемы США и здоровье Байдена «затмили всю неделю» юбилейного саммита НАТО.

Саммит Североатлантического альянса открылся в Вашингтоне. На его открытии генсек Столтенберг заявил, что России нельзя позволить победить на Украине, а США анонсировали поставки систем ПВО Киеву.