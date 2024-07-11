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В ЮВО планируется создать центр комплексного протезирования

Рабочая группа Министерства обороны Российской Федерации оценила мощности предприятий, производящих протезы.
2024-07-11 09:16:02
© Фото: Илья Наймушин, РИА Новости © Видео: Минобороны России

В Южном военном округе (ЮВО) планируется создать центр комплексного протезирования и реабилитации. Об этом в ходе рабочей поездки в войска ЮВО заявила заместитель министра обороны Российской Федерации Анна Цивилева.

В ходе работы в войсках округа рабочая группа МО РФ посетила предприятия, производящие протезы. Она оценила мощности производств на предмет возможности обеспечения высокофункционального протезирования военных, получивших ранения.

Напомним, Анна Цивилева также сообщила, что военнослужащие, вернувшиеся после выполнения задач в ходе специальной операции, будут проходить расширенную диспансеризацию. Это нужно для выявления скрытых заболеваний и травм.

Кроме того, заместитель министра обороны посетила военный госпиталь в Ростове-на-Дону.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #Ростов-на-Дону #юво #МО РФ #центр протезирования #Анна Цивилева
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