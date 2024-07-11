В ЮВО планируется создать центр комплексного протезирования

В Южном военном округе (ЮВО) планируется создать центр комплексного протезирования и реабилитации. Об этом в ходе рабочей поездки в войска ЮВО заявила заместитель министра обороны Российской Федерации Анна Цивилева.

В ходе работы в войсках округа рабочая группа МО РФ посетила предприятия, производящие протезы. Она оценила мощности производств на предмет возможности обеспечения высокофункционального протезирования военных, получивших ранения.

Напомним, Анна Цивилева также сообщила, что военнослужащие, вернувшиеся после выполнения задач в ходе специальной операции, будут проходить расширенную диспансеризацию. Это нужно для выявления скрытых заболеваний и травм.

Кроме того, заместитель министра обороны посетила военный госпиталь в Ростове-на-Дону.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.