Цивилева: вернувшиеся с СВО бойцы пройдут расширенную диспансеризацию

Военные, вернувшиеся после выполнения задач в ходе специальной операции, будут проходить расширенную диспансеризацию для выявления скрытых заболеваний и травм. Об этом в ходе рабочей поездки в войска Южного военного округа заявила заместитель министра обороны Российской Федерации Анна Цивилева.

«В результате того, что они теряют здоровье на линии боевого соприкосновения, сталкиваются с такими заболеваниями, на которые они даже бы не обращали внимания в дальнейшей жизни, а это потом скажется на ее качестве», - сказала замглавы военного ведомства.

Она уточнила, что у многих военных после участия в боевых действиях отмечаются проблемы со слухом, скрытые контузии, повышается риск инфарктов, инсультов и нарушения сосудистого мозгового кровообращения.

«Ребята молодые, им надо работать, им надо создавать семьи», - отметила Цивилева.

Напомним, замминистра также проверила развитие инфраструктуры военного госпиталя в Ростове-на-Дону. Она поручила ускорить капитальную реконструкцию корпусов медицинского учреждения.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.