Цивилева проверила реконструкцию военного госпиталя в Ростове-на-Дону

Заместитель министра обороны Российской Федерации Анна Цивилева совершила рабочую поездку в войска Южного военного округа. Она проверила организацию оказания помощи в военных медицинских организациях, взаимодействие с лечебными учреждениями ЮВО по вопросам долечивания и реабилитации бойцов, получивших ранения, а также развитие инфраструктуры военного госпиталя. Об этом рассказали в пресс-службе МО РФ.

Во время рабочей поездки Цивилева поручила руководителю строительного проекта ускорить капитальную реконструкцию корпусов военного госпиталя в Ростове-на-Дону.

«Необходимо в кратчайшие сроки эти вопросы все решить, потому что это сказывается в том числе на эффективности и качестве лечебного процесса», - подчеркнула замминистра.

Она отметила, что в госпитале существует ряд проблем, в том числе с принятием уже отреставрированного комплекса. Так, в медучреждении отмечается отсутствие вентиляции, что ухудшает условия для раненых.

Руководитель проекта доложил, что завершить первый этап реконструкции, то есть ввести в эксплуатацию еще один обновленный корпус, планируется в августе этого года. Сейчас там завершаются работы. В целом закончить реконструкцию госпиталя планируется до конца текущего года.

В то же время Анна Цивилева отметила высокий профессионализм коллектива медицинского учреждения. Она осмотрела уже отреставрированный корпус госпиталя, пообщалась с его персоналом и бойцами.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.