CNN: проекты Индии и России в ядерной сфере свяжут их на годы вперед

Сотрудничество России и Индии в ядерной сфере свяжет страны на «десятилетия вперед» на фоне новых совместных проектов по строительству АЭС в Индии, сообщает телеканал CNN.

«Отношения (премьер-министра Индии Нарендры - прим.ред.) Моди и (президента России Владимира - прим.ред.) Путина, укрепившиеся в условиях санкций США и Европы в отношении российской нефти и газа, теперь стали «зелеными». И ядерными», - говорится в публикации.

Речь идет о планах по строительству в Индии шести ядерных блоков большой мощности и АЭС малой мощности, что означает также регулярное обслуживание со стороны специалистов «Росатома», технологическое усовершенствование и продолжительные поставки урана.

По словам авторов материала, в мире ведется глобальная гонка за сооружение атомных электростанций в разных частях мира, и Россия в ней лидирует «по многим пунктам».

Напомним, индийский премьер находился в Москве с визитом 8-9 июля, в ходе которого среди прочего посетил павильон «Атом» на ВДНХ. На экспозиции «Современная атомная промышленность» лидеры осмотрели интерактивные стенды, посвященные сотрудничеству двух стран в области атомной энергии.