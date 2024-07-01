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Сотрудница речного вокзала раскрыла детали прогулки Канье Уэста по Москве-реке

Морская прогулка длилась шесть часов, рэпер отдыхал в компании 20 человек.
Алексей Курильченко 2024-07-01 15:02:06
© Фото: petrovtel, Telegram

Американский певец Канье Уэст в ходе своего визита в Москву катался на яхте по реке в течение шести часов. Об этом «Звезде» рассказала сотрудница речного вокзала.

В компании с музыкантом на корабле находились 20 человек. Поездка заняла почти шесть часов - с 17.15 до 23.10.

«Замечаний нет - если бы охрана или кто-то сделал бы замечание, это было бы отражено в журнале. Все было в порядке. Маршрут проговаривали, делали заявку, десять раз всех сотрудников предупредили о прогулке», - рассказала сотрудница.

Напомним, что Уэст совершил внезапный визит в Москву 30 июня. Американский певец приехал на день рождения дизайнера Гоши Рубчинского. По данным источников, музыкант также планирует дать концерт в российской столице и приехал, чтобы выбрать площадку, однако официально эта информация не подтверждена. Концерт Уэста якобы может состояться 6 сентября в «Лужниках» или на арене «Динамо», сообщил Telegram-канал Baza. При этом глава агентства TCI Эдуард Ратников рассказал нам, что представители этих площадок не пока ничего не знают о предстоящем концерте репера.

#Москва #наш эксклюзив #Канье Уэст #яхта
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