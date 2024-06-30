Коллега Рубчинского рассказала, зачем Канье Уэст прилетел в Москву

Американский рэпер Канье Уэст прибыл в Москву на день рождения российского дизайнера Гоши Рубчинского, сообщила «360» его коллега Алена Ткач.

«В рамках приезда на день рождения не планируется никакой концертной деятельности», - подтвердила Ткач.

По ее словам, коллега Рубчинского не занимается коммерческой частью и переговорами по поводу концерта.

О визите рэпера в Москву сообщила продюсер Яна Рудковская, намекнув на возможный концерт певца в «Лужниках».

Гоше Рубчинскому 29 июня исполнилось 40 лет. Вместе с Канье Уэстом они запустили совместную коллекцию одежды. В 2018-м Рубчинский по просьбе музыканта сделал ему эскиз татуировки на шею в виде стилизованной надписи Saint West.