Baza: Канье Уэст даст концерт в Москве в сентябре

Американский рэп-исполнитель Канье Уэст запланировал концерт в Москве 6 сентября, об этом сообщает Baza со ссылкой на источники. По данным Telegram-канала, рэпер прилетал в Москву для выбора места проведения концерта.

Источники сообщили, что Канье выбирает между двумя московскими аренами - «Лужники» и «Динамо». Окончательное решение о месте проведения концерта зарубежный исполнитель примет в течение двух недель. Baza пишет, что во время визита Канье больше понравилась «ВТБ Арена», однако компания-организатор склоняется к выбору «Лужников» из-за вместительности.

Рэпер Канье Уэст прилетел в Москву 30 июня, информацию об этом подтвердила продюсер Яна Рудковская. Одной из целей визита был день рождения российского дизайнера Гоши Рубчинского, которому 29 июня исполнилось 40 лет.