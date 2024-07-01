МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Радио
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Baza: Канье Уэст даст концерт в Москве в сентябре

Зарубежный исполнитель рассматривает для проведения концерта московские «Лужники» и «Динамо».
Услада Дубинина 2024-07-01 13:13:48
© Фото: Alex Mateo, The Photo Access, Globallookpress

Американский рэп-исполнитель Канье Уэст запланировал концерт в Москве 6 сентября, об этом сообщает Baza со ссылкой на источники. По данным Telegram-канала, рэпер прилетал в Москву для выбора места проведения концерта.

Источники сообщили, что Канье выбирает между двумя московскими аренами - «Лужники» и «Динамо». Окончательное решение о месте проведения концерта зарубежный исполнитель примет в течение двух недель. Baza пишет, что во время визита Канье больше понравилась «ВТБ Арена», однако компания-организатор склоняется к выбору «Лужников» из-за вместительности. 

Рэпер Канье Уэст прилетел в Москву 30 июня, информацию об этом подтвердила продюсер Яна Рудковская. Одной из целей визита был день рождения российского дизайнера Гоши Рубчинского, которому 29 июня исполнилось 40 лет. 

#Москва #в стране и мире #концерт #Канье Уэст #Рэп
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
7 дней на ЗАЭС. Часть 2
2
7 дней на ЗАЭС. Часть 1
3
СВО. Трофеи
4
Фрегаты. Гиперзвук. «Циркон»
5
Связь в СВО
6
Россия-Финляндия. Новая граница с НАТО
7
Командный пункт системы ПРО
8
ТОС. Солнцепек. Огнебаты
9
Духовное оружие
10
Станкостроение. Фильм 2
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 