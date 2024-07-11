В НАТО разработают рекомендации по стратегическому подходу к России

НАТО разработает для следующего саммита рекомендации по стратегическому подходу альянса к России, принимая во внимание меняющуюся обстановку безопасности, говорится в декларации встречи стран-участников в Вашингтоне.

Россия остается самой значительной и прямой угрозой безопасности союзников, указано в документе. Москва стремится к фундаментальной перестройке архитектуры евроатлантической безопасности. Кроме того, Россия восстанавливает и расширяет свой военный потенциал.

«Мы полны решимости сдерживать и противодействовать агрессивным действиям России и противодействовать ее способности проводить дестабилизирующую деятельность в отношении НАТО и союзников», - говорится в декларации.

Всесторонняя угроза, которую Россия представляет для НАТО, сохранится в долгосрочной перспективе, констатирует документ.

Саммит НАТО прошел 9-11 июля в Вашингтоне. Альянс кроме прочего декларировал дальнейшую поддержку Киева и намерения продолжить расширение в регионе Черного моря и Балкан.